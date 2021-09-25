Синоптики предупреждают об ухудшении погоды

Фото alau.kz
Штормовое предупреждение объявили в Казахстане.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
26 сентября в Костанайской области ожидается ветер, ночью на севере области 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, на севере области 23-28 метров в секунду.
Ночью в Костанае ожидается +8 градусов, днём +18.
Читайте также: Дождь с переходом в снег. Прогноз погоды на 25-27 сентября
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области