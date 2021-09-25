Синоптики предупреждают об ухудшении погоды

Штормовое предупреждение объявили в Казахстане.

26 сентября в Костанайской области ожидается ветер, ночью на севере области 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, на севере области 23-28 метров в секунду.

Ночью в Костанае ожидается +8 градусов, днём +18.

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