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Синоптики предупреждают об ухудшении погоды

Фото alau.kz

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Штормовое предупреждение объявили в Казахстане. 

26 сентября в Костанайской области ожидается ветер, ночью на севере области 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, на севере области 23-28 метров в секунду.

Ночью в Костанае ожидается +8 градусов, днём +18.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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