Синоптики распространили штормовое предупреждение в Костанайской области

1 июня в Костанайской области местами ожидаются гроза, ветер северный, северо-восточный 15-20 м/с.
В Костанае ночью ожидается температура +15, днём +21 градус.
Ветер северо-восточный со скоростью 5-11 метров в секунду.
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Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
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