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Синоптики распространили штормовое предупреждение в Костанайской области

1 июня в Костанайской области местами ожидаются гроза, ветер северный, северо-восточный 15-20 м/с.

В Костанае ночью ожидается температура +15, днём +21 градус.

Ветер северо-восточный со скоростью 5-11 метров в секунду.

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Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

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1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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