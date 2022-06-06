Сирены прозвучат в Костанайской области

Сообщение распространила пресс-служба ДЧС Костанайской области
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7 июня с 09.00 по 12.00 часов запланировано проведение проверки системы оповещения гражданской защиты Костанайской области.
Одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций является своевременное его информирование и оповещение
о возникновении или угрозе возникновения каких-либо опасных факторов природного и техногенного характера.
В ходе проверки системы оповещения будут проводиться кратковременные включения электросирен и сиренно-речевых устройств (громкоговорителей).
Звуковой сигнал «Внимание всем!!!» – это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации.
— Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации.
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