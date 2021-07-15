Ситуация напряжённая. Дополнительно развёрнуты койки для заражённых коронавирусом в Костанайской области

Под председательством акима города совместно с владельцами объектов общепита, прошло собрание, где сотрудники акимата, обл здрава, местной полицейской службы ответили на вопросы предпринимателей, и рассказали о текущей эпидемиологической ситуации в областном центре.

В городском акимате собрались предприниматели, которым приходится работать в это время с определенным рядом ограничений. Основной вопрос, волнующий владельцев общепита — это обязательная вакцинация их сотрудников. По данным, которые предоставили акимату, в сфере общепита работают 1365 человек, из них привиты 1023 или 75% от общего количества.

«Есть которые открыто, демонстративно, игнорирование положения норм. И в целом вызывает сомнение, в конце концов мы должны все понимать, многие говорят постановление врача это не документ, конституцию приводят, кодекс о здоровье. Но, вы должны понимать, что за всем этим — национальная безопасность. Все это надо понимать, чуть шире и глубже»,- отметил аким города Костанай Кайрат Ахметов.

Отметили и то, что сейчас мониторинговые группы работают в усиленном режиме. Практически каждый день фиксируются нарушения. Празднуются дни рождения, юбилеи, свадьбы. Только с 1 июня по 12 июля было выявлено 11 нарушений карантинного режима.

«Есть моменты когда рестораны заранее пишут в определенное время приходите, заходите с задней двери охранники не пускают, и тогда нашим сотрудникам, когда охранник выходит и спрашивает вы кто, приходится заходить как посетитель, как гость , а потом в дальнейшем, когда они сняли материал, тогда они представляются. Есть такие ситуации, что перед нашими сотрудниками вы закрываете двери, либо охранники не пускают», — рассказывает заместитель акима города, руководитель мониторинговых групп Саят Шаймурунов.

Тем временем в Костанае на данный момент число заболевших с каждым днем растет, и в связи с этим есть и нехватка мест в инфекционной больнице.

«Мы в красной зоне, заболеваемость растет, и прошлогодний июльский показатель 905 случаев наверное переплюнем. Сейчас напряженная ситуация по коечному фонду, сейчас дополнительно уже развернуты койки и в затобольской туббольнице, и если дальше так дело пойдет, то мы будем вынуждены психдиспансер областной там задействовать», — отметил руководитель управления санитарно — эпидемиологического контроля Алмат Байкенов.

На данный момент в регионе в инфекционных стационарах развернута 1161 койка. Из них 501 уже занята. Рост заболеваемости составляет 3%.

«В настоящее время в развернутых койках находилось 501 пациент, процент загруженности — 43%. Буквально за сутки у нас замечается рост по области — 3%. И если на 13 июля у нас было около 480, то сегодня это 501. Для чего я это сообщаю? На это надо акцентировать внимания, что бы вы знали, что идет рост заболеваемости коронавирусной инфекции», — отметила заместитель руководителя облздрава Анжела Бексултанова.

Она рассказала и том, что рассказала и том, что на сегодня в области имеется 2 вида вакцины — это российский спутник, и казахстанская вакцина. А вот поставки вакцины хаят вак в Костанайскую область больше не будет.

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