Ситуацию с сахаром в магазинах прокомментировала пресс-служба акима Костаная

Как сообщает пресс-служба акима Костаная, с момента вступления в действие постановления акимата Костанайской области об утверждении предельной цены на сахар-песок в розничной торговле не более 289 тенге за килограмм, супермаркетами города Костаная из стабилизационного фонда выбрано 60 тонн продукции.

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Данная продукция не производится в регионе. Сахар-песок в основном импортируется из Российской Федерации, а также завозится из южных регионов Казахстана. Сегодня на оптовых складах хранения сахара имеются запасы более 670 тонн. Проводимые ежедневные рейдовые мероприятия показывают, что в течение дня реализация продукции идет бесперебойно. К примеру, 17 февраля продукция на торговых полках в достаточном объеме присутствовала в супермаркетах «SMALL», «Тамаша» и «Астыкжан». Отсутствие товара в некоторых торговых прилавках можно объяснить несвоевременной организацией процедур закупа продукции администрацией отдельных торговых сетей. Стоит отметить, что владельцы объектов торговли также несут социальную ответственность, в части наличия социально значимых продовольственных товаров на прилавках магазинов», — говорится в сообщении пресс-службы акима города Костаная.

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