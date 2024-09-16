Скандал с программой переселения на север. Заявление сделали в Минтруда

Министерство труда и социальной защиты населения РК по фактам злоупотреблений и хищений, выявленных Генеральной прокуратурой РК при анализе расходования государственных средств, выделенных на реализацию Программы по добровольному переселению граждан из южных в северные регионы, сообщает следующее. Факты нарушений изначально были выявлены именно сотрудниками Минтруда в сентябре 2023 года, о чем были проинформированы представители местных исполнительных и надзорного органов. Кроме того, в целях недопущения подобных случаев в будущем, в 2023 году министерством были внесены необходимые поправки в действующие НПА.

12 сентября Генеральная прокуратура РК сообщила о результатах проведенного анализа расходования государственных средств, выделенных на реализацию программы по добровольному переселению граждан из южных в северные регионы. По данным надзорного органа, выявлены факты злоупотреблений и хищений свыше 1 млрд тенге путем фиктивного переселения граждан с использованием подложных документов. Всего прокурорами начато 20 досудебных расследований. Следствием принимаются меры по установлению всех причастных лиц, привлечению их к ответственности, а также возмещению причиненного ущерба. Для устранения пробелов в нормативных актах и усиления системы контроля за ходом реализации программы внесен акт надзора в Правительство», – говорится в сообщении Генпрокуратуры РК.

Министерство труда и социальной защиты населения РК сообщает, что впервые нарушения по реализации программы по добровольному переселению граждан из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы были выявлены сотрудниками Комитета по миграции министерства. С 1 июля 2023 года в целях повышения привлекательности регионов расселения, определенных Правительством, начали осуществляться денежные выплаты по сертификатам экономической мобильности в размере до 50% от стоимости жилья на новом месте.

В сентябре того же года был проведен комплексный анализ по выданным 486 сертификатам экономической мобильности. 15 сентября 2023 года в регионы расселения были направлены замечания по выявленным фактам покупки жилья по завышенным ценам для принятия акиматами должных мер. 30 мая 2024 года Правила добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы были дополнительно ужесточены в части приобретения и реализации жилья. Следует отметить, что законодательные инициативы, направленные на совершенствование мер добровольного переселения, разрабатываются с учетом практического опыта применения норм и выявленных проблем в процессе их реализации.

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