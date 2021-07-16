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Заблокировали транспортную карту. Что делать?

Большую часть карт уже удалось разблокировать, но работы еще ведутся. Пока же пенсионерам приходится ездить в общественном транспорте за наличный расчет. Прокомментировали ситуацию нам сегодня в фирме по установке валидаторов — Alempay.

На протяжении всей недели к нам в редакцию поступали жалобы от пенсионеров города, о том, что транспортные карты заблокированы, и оплатить проезд не возможно. Вчера мы получили ответ от Казпочты где они рассказали, что раньше этой картой можно было оплатить проезд и при нулевом балансе, сейчас же такой возможности больше нет. В связи с этим, у тех пассажиров, кто хоть раз проехал в автобусе и у них баланс ушел в минус — карты автоматически блокируются.

«Для того, чтобы разблокировать эту карту необходимо обратиться в АО «Казпочта» пополнить баланс и соответственно после этого ездить с этой транспортной картой. При отсутствии денег и нулевом балансе пассажиру необходимо оплатить наличным расчетом. На сегодняшний день случаи есть, но как и Казпочта, и мы отрабатываем это с населением»,- говорит директор костанайского филиала ТОО «ALEMPAY» Сагадат Ниязбаев.

Так для разблокировки карты необходимо обратиться в Казпочту, там же пополнить баланс и погасить образовавшуюся задолженность. Разблокировка происходит вручную по мере поступления обращений от пассажиров. Но, есть и те, кто не согласен с тем, что у них на карте минусовой баланс, тогда же можно запросить детализацию платежей и там будет вся информация о поездках.
«Мы же не можем заблокировать карту на которой есть средства. Те карты, у которых есть баланс они отрабатывают,я даже могу привести пример у нас на сегодняшний день около 60 тысяч выпущено этих карт, заблокировано только 4 тысячи, заблокированы только те, на которых отсутствует баланс», — отмечает Сагадат Ниязбаев.

После обращения в Казпочту и погашения задолженности, можно пользоваться картой для оплаты поездок в общественном транспорте, но, необходимо приложить карту к валидатору два раза с интервалом в 2-3 минуты. Первый для отправки сигнала для разблокировки, а второй для самой оплаты. Поэтому представители Алемпэй рекомендуют сразу зайдя в автобус приложить карту к валидатору, чтобы её активировать, а при выходе уже рассчитаться разблокированной картой за проезд.

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