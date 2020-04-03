Сколько будут платить на спецсборах, рассказал глава Минобороны

«Им за счет государства выплачивается средняя заработная плата, а неработающим – минимальный размер оплаты труда. К примеру, если до призыва зарплата военнообязанного составляла 200 тысяч тенге, то за каждый месяц на сборах он получит также по 200 тысяч тенге. Если же человек не работал, то минимальный размер оплаты труда составляет 42 500 тенге», — сказал Ермекбаев.