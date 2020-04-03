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Сколько будут платить на спецсборах, рассказал глава Минобороны

Министр обороны Нурлан Ермекбаев рассказал, какую зарплату будут получать военнообязанные в период специальных сборов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Ермекбаев отметил, что за военнообязанными на период сборов сохраняются место работы и занимаемая должность.

«Им за счет государства выплачивается средняя заработная плата, а неработающим – минимальный размер оплаты труда. К примеру, если до призыва зарплата военнообязанного составляла 200 тысяч тенге, то за каждый месяц на сборах он получит также по 200 тысяч тенге. Если же человек не работал, то минимальный размер оплаты труда составляет 42 500 тенге», — сказал Ермекбаев.

Также он добавил, что на период сборов военнообязанные получают статус военнослужащих.

«Согласно закону на них распространяются все льготы социального характера, в том числе питание, вещевое, медицинское обеспечение», — пояснил Ермекбаев.

Напомним, 3 марта Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о призыве военнообязанных на специальные сборы для укомплектования территориальных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан.

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