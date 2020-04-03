Сколько будут платить на спецсборах, рассказал глава Минобороны

Министр обороны Нурлан Ермекбаев рассказал, какую зарплату будут получать военнообязанные в период специальных сборов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Ермекбаев отметил, что за военнообязанными на период сборов сохраняются место работы и занимаемая должность.
Также он добавил, что на период сборов военнообязанные получают статус военнослужащих.
«Согласно закону на них распространяются все льготы социального характера, в том числе питание, вещевое, медицинское обеспечение», — пояснил Ермекбаев.
Напомним, 3 марта Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о призыве военнообязанных на специальные сборы для укомплектования территориальных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан.
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