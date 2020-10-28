USD 429.75
EUR 507.45
RUB 5.61
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Сколько будут стоить карты для оплаты проезда в автобусах Костаная…

Сколько будут стоить карты для оплаты проезда в автобусах Костаная и где их купить?

Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог опубликовал Постановление об установлении дифференцируемого тарифа на регулярные автомобильные перевозки пассажиров городских и пригородных сообщений.

Согласно Постановлению, дети в возрасте от 7 до 15 лет, передвигающиеся в городском транспорте в черте города, заплатят 40 тенге. Для пенсионеров всех категорий, выбирающих городские и дачные маршруты, стоимость проезда сократят на 10 тенге. 80 тенге установили для пассажиров, пользующихся электронной проездной картой, а при оплате наличными деньгами заплатить придется 150 тенге.

В пригородных и дачных автобусах она останется прежней.

По словам сотрудников отдела ЖКХ акимата г. Костаная, купить электронные карты можно будет в торгово-развлекательных центрах, торговых домах уже 1 ноября этого года. Стоимость одной карты 370 тенге, сообщает региональная служба коммуникаций на своей странице в Instagram.

«Пенсионерам и инвалидам проездные карты можно приобрести в пяти отделениях Казпочты, школьникам — в учебных заведениях, через отдел образования», — пояснил главный специалист отдела ЖКХ акимата г. Костаная Нурдаулет Бейсенов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

В Kaspi.kz рассказали о технических неполадках
Следующая новость

Жаналыктар 27.10.20