Сколько будут стоить карты для оплаты проезда в автобусах Костаная и где их купить?

Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог опубликовал Постановление об установлении дифференцируемого тарифа на регулярные автомобильные перевозки пассажиров городских и пригородных сообщений.
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Согласно Постановлению, дети в возрасте от 7 до 15 лет, передвигающиеся в городском транспорте в черте города, заплатят 40 тенге. Для пенсионеров всех категорий, выбирающих городские и дачные маршруты, стоимость проезда сократят на 10 тенге. 80 тенге установили для пассажиров, пользующихся электронной проездной картой, а при оплате наличными деньгами заплатить придется 150 тенге.
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В пригородных и дачных автобусах она останется прежней.
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По словам сотрудников отдела ЖКХ акимата г. Костаная, купить электронные карты можно будет в торгово-развлекательных центрах, торговых домах уже 1 ноября этого года. Стоимость одной карты 370 тенге, сообщает региональная служба коммуникаций на своей странице в Instagram.
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«Пенсионерам и инвалидам проездные карты можно приобрести в пяти отделениях Казпочты, школьникам — в учебных заведениях, через отдел образования», — пояснил главный специалист отдела ЖКХ акимата г. Костаная Нурдаулет Бейсенов.
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