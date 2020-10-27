При неисправном валидаторе жители Костаная смогут бесплатно проехать в автобусе

Отдел ЖКХ Костаная опубликовал на своей странице в Instagram постановление об установлении дифференцируемого тарифа на регулярные автомобильные перевозки пассажиров в городских и пригородных сообщениях города Костаная.



Отметим, что в случае неисправной электронной системы оплаты проезда в общественном транспорте, пассажиры, осуществляющие оплату посредством транспортных карт, имеют право на бесплатный проезд.

В соответствии со статьей 31 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», статьей 19 Закона Республики Казахстан «Об автомобильном транспорте», акимат города Костаная ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Признать утратившим силу постановление акимата города Костаная «Об увеличении стоимости проезда в общественном транспорте» от 2 августа 2017 года №2265 (опубликованного 5 сентября 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан, зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актах за №7186).

2. В целях исключения теневого оборота денежных средств и увеличения поступления денежных средств в виде налогов и обязательных платежей, роста привлекательности со стороны пассажиров к безналичному способу оплаты за проезд в общественном транспорте города Костаная, установить дифференцируемый тариф на регулярные автомобильные перевозки пассажиров в городских и пригородных сообщениях города Костаная в следующих размерах:

1) при оплате посредством электронной проездной карты или иным безналичным способом на городских и дачных маршрутах, в черте города, независимо от расстояния проезжаемого пассажиром, стоимость проезда установить в размере: полный — 80 (восемьдесят) тенге, детям в возрасте от 7 до 15 лет, в черте города, в размере 40 (сорок) тенге, пенсионеров всех категорий провозить по городским и дачным маршрутам по стоимости проезда на 10 тенге меньше установленного тарифа;

— при оплате наличными деньгами за проезд для всех категорий установить в размере 150 (сто пятьдесят) тенге;

— тариф на проезд по пригородным и дачным маршрутам за чертой города до пункта назначения посредством электронной проездной карты или иным безналичным способом оставить без изменений, при оплате наличными деньгами за проезд для всех категорий установить в размере двойной стоимости полного проезда;

— сохранить льготы на бесплатный проезд детям в возрасте до 7 лет, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам 1 и 2 группы по зрению;

2) в случае неисправной электронной системы оплаты проезда в общественном транспорте, пассажиры, осуществляющие оплату посредством транспортных карт имеют право на бесплатный проезд.

3. Государственному учреждению «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего постановления в территориальном органе юстиции;

2) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата города Костаная после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима города Костаная.

5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, дифференцируемый тариф вводится не ранее чем за 30 дней после введения электронной системы оплата проезда.

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