Валидаторы появятся в костанайских автобусах до 1 ноября

С помощью этих электронных устройств, пассажиры смогут оплачивать проезд безналичным способом — специальными картами. Ими обеспечат льготные категории граждан — пенсионеров, инвалидов и других. Об этом сообщили в официальном Instagram аккаунте региональной службы коммуникаций Костанайской области

Остальные костанайцы приобретут карты самостоятельно. При этом оплачивать проезд можно будет и привычным способом — наличными, но по дифференцированному тарифу.

«Более чем в 300 автобусах будут установлены валидаторы. Валидатор — он как планшет, крепится около водителя. Отображаться в нем будет, в первую очередь, категория пассажира, стоимость проезда. Монтаж валидатора займет около 2-3 часов, а если появится необходимость его переустановки из одного автобуса в другой — это 2-3 минуты»,- говорит заведующий сектором пассажирского транспорта и автомобильных дорог отдела ЖКХ г. Костаная Нуралы Есергепов. —

В отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная сообщили, что меморандум между акиматом и Алматинской компанией был подписан в сентябре.

Картой — 80 тенге, наличными — 150. В акимате Костанайской области обсудили установку валидаторов.

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