Сколько человек скончались от коронавируса в Казахстане за сутки

За сутки в Казахстане два человека скончались от коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Минздрав.

За 1 августа было зарегистрировано два случая смерти от подтвержденного тестами коронавируса. На 3 августа в стране продолжают проходить лечение 27 747 человек, из них 27 498 с подтвержденной КВИ и 249 с отрицательным результатом.

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В стационарах находятся 1505 пациентов. Из них:

в тяжелом состоянии — 32 пациента,

в состоянии крайней степени тяжести — 8 пациентов,

на аппаратах ИВЛ — 3 пациента.

Напомним, что ранее сообщалось, что за сутки в стране выявлен 2661 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

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