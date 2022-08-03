Сколько человек скончались от коронавируса в Казахстане за сутки

Фото из открытых источников
За сутки в Казахстане два человека скончались от коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Минздрав.
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За 1 августа было зарегистрировано два случая смерти от подтвержденного тестами коронавируса. На 3 августа в стране продолжают проходить лечение 27 747 человек, из них 27 498 с подтвержденной КВИ и 249 с отрицательным результатом.
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В стационарах находятся 1505 пациентов. Из них:
- в тяжелом состоянии — 32 пациента,
- в состоянии крайней степени тяжести — 8 пациентов,
- на аппаратах ИВЛ — 3 пациента.
Напомним, что ранее сообщалось, что за сутки в стране выявлен 2661 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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