Сколько детей охвачено льготным и бесплатным питанием в детских садах Костанайской области

С октября прошлого года в государственных детских садах и с апреля этого года в частных, имеющих госзаказ, бесплатным питанием обеспечивают определенные категории детей. Сто процентов этой суммы покрывается за счет местного бюджета.

Такой мерой господдержки охвачены дети-сироты, дети оставшиеся без попечения родителей, дети с инвалидностью, а также дети с особыми образовательными потребностями.

«Льготное питание — 50 процентов оплачивает родитель, 50 процентов за счет местного бюджета — это уже категории детей, которые из многодетных семей, которые воспитываются в семьях, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума», — сообщила руководитель управления образования Костанайской области Зауре Байменова.

Бесплатным питанием в Костанайской области уже охвачено 770 детей, с пятидесяти процентной скидкой в детском саду питаются тысяча девятьсот детей. Средства, заложенные в бюджет на эти цели, позволяют цифру увеличить. Поэтому в управлении образования просят родителей, чьи дети попадают под любую из категорий, обратиться к администрации детского сада, куда ходит ребенок.

«Какие документы необходимо предоставить — в каждом случае индивидуально. То есть если это ребенок, который находится под опекой, то опекун должен проедоставить постановление о назначении опеки, если это ребенок на патронатном воспитании, или воспитывается в приемной семье — тогда уже договор о передаче ребенка на патронатное воспитание или в приемную семью», — говорит Зауре Байменова.

Если ребенок проживает в семье, которая получает адресную социальную помощь, тогда раз в квартал справку о назначении АСП необходимо будет предоставлять в детский сад. На сегодня стоимость питания для детей до трех лет составляет без малого 14 тысяч тенге, а от трех до шести лет — 16 тысяч. Поэтому такая мера поддержки, как бесплатное или льготное питание в детском саду, может стать значительной помощью родительскому бюджету. Особенно, если детский сад посещает несколько детей из одной семьи.

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