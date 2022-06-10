Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле 2022 года

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В июле 2022 года казахстанцы отмечают два праздника – День столицы и Курбан-айт, сообщает zakon.kz.
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В этом году День столицы – 6 июля – приходится на среду, при этом никаких переносов выходных дней не предусмотрено.
Таким образом, казахстанцы как при пятидневной рабочей неделе, так и при шестидневной рабочей неделе будут праздновать один день – 6 июля.
Первый день Курбан-айта по мусульманскому календарю выпадает на субботу, 9 июля.
Так как этот день является выходным и выпадает на субботу, то никаких переносов не предусмотрено.
В общей сложности в июле выпадает:
- при пятидневной рабочей неделе – 20 рабочих дней и 11 выходных;
- при шестидневной рабочей неделе – 25 рабочих дней и 6 выходных.
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