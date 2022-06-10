USD 434.51
EUR 465.71
RUB 7.45
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле 2022 года

Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле 2022 года

Фото из открытых источников

В июле 2022 года казахстанцы отмечают два праздника – День столицы и Курбан-айт, сообщает zakon.kz.

В этом году День столицы – 6 июля – приходится на среду, при этом никаких переносов выходных дней не предусмотрено.

Таким образом, казахстанцы как при пятидневной рабочей неделе, так и при шестидневной рабочей неделе будут праздновать один день – 6 июля.

Первый день Курбан-айта по мусульманскому календарю выпадает на субботу, 9 июля.

Так как этот день является выходным и выпадает на субботу, то никаких переносов не предусмотрено.

В общей сложности в июле выпадает:

  • при пятидневной рабочей неделе – 20 рабочих дней и 11 выходных;
  • при шестидневной рабочей неделе – 25 рабочих дней и 6 выходных.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Объединятся два циклона. Прогноз погоды на 11-13 июня
Следующая новость

О повышении тарифа на электроэнергию сообщает Костанайский энергоцентр