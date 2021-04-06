Стало известно, сколько дней казахстанцы отдохнут в мае. Этот месяц чрезвычайно богат на праздники, и вместе с выходными получается почти две недели отдыха, сообщается на портале Egov.kz
В мае будет 13 выходных и праздничных дней.
В честь Дня единства народа Казахстана страна отдохнет с 1 по 3 мая.
Далее с 7 по 10 мая – еще четыре дня отдыха. 7 мая − в честь Дня защитника Отечества. 8 мая – суббота. 9 мая – День Победы – выпадает на воскресенье, поэтому праздничный день отдыха переносится на понедельник, 10 мая.
Стоит отметить, что работающие на «шестидневке», отдохнут 11 дней, так как 3 и 8 мая у них будут рабочие дни.
Новый праздник появился в Казахстане.
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