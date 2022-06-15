Сколько грибов и ягод казахстанцы могут собирать в лесах бесплатно

В Казахстане планируют изменить лимит на сбор ягод и грибов для одного человека, об этом сообщил министра экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев на заседании в мажилисе.

У Сериккали Брекешева поинтересовались, какие объёмы предельного безвозмездного изъятия объектов растительного мира установят, передает informburo.kz

«Предельные объёмы безвозмездного изъятия объектов растительного мира определяются местными исполнительными органами (МИО) на основании ресурсных исследований. Предельные нормы утверждаются решениями маслихатов», – сказал он.

При этом само министерство определяет лимиты на сбор растений для одного человека (за один раз) таким образом:

ягоды – 10-20 кг;

грибы – 25-50 кг;

лекарственные растения и техническое сырьё – 5-20 кг.

Чтобы собрать растения для специального пользования, необходимо будет собрать документы и отправить их в МИО, которые будут рассматривать обращение в течение 10 дней. Кроме того, для заявителя установят плату за сбор растений.