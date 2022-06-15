USD 435.92
EUR 454.84
RUB 7.65
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Сколько грибов и ягод казахстанцы могут собирать в лесах бесплатно

Сколько грибов и ягод казахстанцы могут собирать в лесах бесплатно

gornovosti.ru

В Казахстане планируют изменить лимит на сбор ягод и грибов для одного человека, об этом сообщил министра экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев на заседании в мажилисе.

У Сериккали Брекешева поинтересовались, какие объёмы предельного безвозмездного изъятия объектов растительного мира установят, передает informburo.kz

«Предельные объёмы безвозмездного изъятия объектов растительного мира определяются местными исполнительными органами (МИО) на основании ресурсных исследований. Предельные нормы утверждаются решениями маслихатов», – сказал он.

При этом само министерство определяет лимиты на сбор растений для одного человека (за один раз) таким образом:

  • ягоды – 10-20 кг;
  • грибы – 25-50 кг;
  • лекарственные растения и техническое сырьё – 5-20 кг.

Чтобы собрать растения для специального пользования, необходимо будет собрать документы и отправить их в МИО, которые будут рассматривать обращение в течение 10 дней. Кроме того, для заявителя установят плату за сбор растений.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

В Костанае вынесен приговор «сантехнику» за совершение мошенничества
Следующая новость

В Костанае и районах сменились прокуроры