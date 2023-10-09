Сколько казахстанцев в Израиле и как их будут вывозить, рассказали в МИД РК

Air Astana планирует вывозной рейс из Тель-Авива в Алматы Air Astana согласовывает разрешения с аэропортом Тель-Авива на выполнение рейса из Тель-Авива с целью безопасного вывоза казахстанцев на родину. Вылет рейса из Тель-Авива в Алматы планируется 10 октября в 12:50 местного времени.

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К перевозке допускаются пассажиры с авиабилетами на любую дату. Одному пассажиру разрешается одна ручная кладь до 8 кг и один зарегистрированный багаж до 20кг. Казахстанцы, не имеющие авиабилетов, могут их приобрести по специальному тарифу через Посольство РК. Списки пассажиров также формирует посольство Казахстана в Израиле по телефонам: +972 (3) 741 78 05, +972 55 273 3813, +7 700 111 31 96. Пассажирам необходимо прибыть в аэропорт Тель-Авива за пять часов до вылета рейса.

Пассажиров просят соблюдать повышенные меры безопасности при движении в аэропорт.

118 граждан Казахстан, которые находятся сейчас на территории Израиля, после последних событий изъявили желание вернуться в Казахстан, сообщил Айбек Смадияров на брифинге в Министерстве иностранных дел. Он рассказал, что на территории Израиля граждане Казахстана сохраняют спокойствие, сообщают о своём местоположении в специальном чате. Информация о погибших, пострадавших или взятых в плен казахстанцах в Израиле в МИД не поступала, передает informburo.kz

Граждане Израиля, желающие вылететь на родину, могут воспользоваться завтрашним рейсом по маршруту Алматы-Тель-Авив. Вылет рейса запланирован на 10 октября на 08.00 по времени Алматы. Списки пассажиров формирует посольство Израиля в Казахстане по номерам: +77171703405, +77172703407, +77172703423. В случае эскалации ситуации в Израиле рейсы могут быть отменены.

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