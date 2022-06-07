Сколько костанайцев уже получили компенсацию за аренду жилья?

Возможность получить компенсацию в размере 50 процентов за аренду жилья, появилась в мае этого года у казахстанцев нескольких категорий — это многодетные семьи, дети-сироты, инвалиды первой и второй групп, а также семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями.

Для получения субсидий аренды жилья нужно подать заявку на платформе Отбасы банка, обязательным является и наличие депозита в этом банке. Причем на нем может в буквальном смысле быть ноль тенге, главное чтобы он был открыт. Есть и другие критерии.

«Размер доходов имеет значение. Размер на одного члена семьи, заявленного в заявке не должен превышать 1 прожиточный минимум. На первое января 2022-го года это было 36 тысяч тенге. Для примера, если семья состоит из 2-х человек, то совокупный доход не должен превышать 72 тысячи тенге в общем на семью», — объясняет начальник отдела КФ «Отбасы банк» Амир Искендиров.

Из двухсот сорока одной заявки, поданной в Костанайской области, на данный момент одобрена девяноста одна. В целом в республике на субсидирование аренды жилья выделено 50 миллиардов тенге. В нашей области, по данным Амира Искендирова, на эти цели предусмотрено более 100 миллионов тенге.

«Стоимость оплаты квадратного метра определяется по республиканской статистике, то есть какая в области средняя цена квадратного метра, в каждой области она разная. Сказать сколько именно квадратов оплачивается, здесь от членов семьи зависит. Если допустим семья состоит до трех человек, то это не более 40 квадратов, если от трех до пяти — то это не больше 60 квадратов, если более пяти — это не более 80 квадратов», — говорит Амир Искендиров.

Но не обязательно искать, к примеру, семье из трех человек квартиру в сорок квадратных метров. Жилье может быть и большей площади. Если же семья выходит за рамки определенных программой квадратных метров, то разницу они оплачивают самостоятельно.

Сейчас те, кому заявки одобрены банком, находятся в завершающей стадии оформления. Как только они укажут данные арендодателя, а он также должен быть зарегистрирован на платформе Отбасы банка, средства на компенсацию аренды будут перечислены.

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