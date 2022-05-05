Сколько квот на прохождение процедуры ЭКО выделено в этом году на Костанайскую область, рассказали врачи

Значительно расширен и список тех, кто может претендовать на ЭКО — теперь это не только супружеские пары, но и одинокие женщины. Сняты и ограничения по возрасту.

В Казахстане более пятнадцати процентов супружеских пар бесплодны. Чтобы помочь казахстанцам стать родителями, в стране вот уже второй год работает специальная госпрограмма «Аңсаған сәби». В ее рамках выделяются квоты на прохождение ЭКО. Причем цифра растет ежегодно. Если в прошлом году это было шесть тысяч квот по республике, то в этом уже семь тысяч. На Костанайскую область выделили 295 квот, что на 50 больше, чем в прошлом году. Смягчили и условия для тех, кто претендует на квоту.

«В этом году расширен показания для тех программы ЭКО. Еслив прошлые годы по показаниям подходили только пациентки с непроходимостью труб и мужским фактором бесплодия, то в этом году сняты ограничения по возрасту, сняты ограничения по трубному фактору», — сообщила заведующая медико-генетическим отделением Костанайской областной больницы Асель Файзулина.

Кроме того, встать в очередь может и одинокая женщина. Раньше возможность получить квоту была лишь у супружеских пар. Вся процедура проводится абсолютно бесплатно по линии ОСМС. Кстати, количество попыток тоже не ограничено. То есть если первая процедура ЭКО не дала результата, в следующем году можно вновь претендовать на ее получение. В Костанае уже есть женщины, которые с помощью репродуктивных вспомогательных технологий стали мамами дважды.

«Как правило, в очереди встает пациентка. Женщина сначала должна прийти к своему гинекологу по месту прикрепления. Сейчас каждый пациент прикреплен к какой-то медицинской организации — частной или государственной. Приходит к гинекологу говорит, что «хочу обратиться в «Брак и семью», в медико-генетическое отделение. Никакой проблемы нет. Со всеми специалистами ПМСП у нас налажена работа. Они знают куда отправлять. Никаких дополнительных анализов сдавать не надо», — говорит Асель Файзулина.

А далее останется лишь записаться на прием и маршрут пациента вам построят уже специалисты медико-генетического отделения. Из выделенных на этот год двухсот девяноста пяти квот, уже освоено 136, из них 96 женщин закончили программу. Тридцать четыре женщины забеременели. Из них 5 ждут двойню.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.