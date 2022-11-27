Сколько лет нужно копить на однокомнатную квартиру в разных городах Казахстана

Аналитики Krisha.kz подсчитали, сколько придётся копить на собственное жильё в разных городах РК, учитывая среднюю заработную плату в каждом регионе.

Как накопить на однушку

Для анализа мы применили размер средней заработной платы городских жителей, по данным Бюро статистики за III квартал 2022 года.

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В качестве примера жилья, на которое нужно накопить, мы взяли однокомнатную квартиру площадью 35 кв. м, средней стоимости.

Специалисты по финансам советуют ежемесячно откладывать на покупку жилья не менее 30 % от дохода.

Давайте подсчитаем, через сколько лет среднестатистический работающий казахстанец сможет стать владельцем однушки.

Сколько лет нужно копить на квартиру

Самый высокий показатель по республике у Алматы. Откладывая треть средней зарплаты, алматинец сможет накопить на покупку собственной квартиры за 19 лет и 7 месяцев. Средняя стоимость однушки площадью 35 кв. м на вторичном рынке сейчас составляет 24 млн тенге, а средняя зарплата алматинца чуть выше 339. 4 тыс. тенге в месяц.

На втором месте — жители Шымкента. Учитывая средний размер заработной платы — 230 тыс. тенге, на приобретение квартиры им придётся копить ровно 18 лет.

На три года меньше, 15 лет, нужно откладывать треть зарплаты на однушку работающему жителю Петропавловска. Средняя зарплата в этом городе составляет 243 тыс. тенге, а средняя стоимость однокомнатной квартиры — 13.2 млн тенге.

Чтобы купить однушку в столице, астанчанин должен откладывать по 30 % от своей среднестатистической зарплаты 13 лет и 8 месяцев.

Минимальный срок накопления, притом, что тут самый высокий уровень заработной платы среди всех регионов РК, — в Актау. На однушку здесь можно накопить всего за 5 лет и 7 месяцев.

В остальных регионах срок накопления варьируется от 7 до 14 лет (см. табл. ниже).

Если откладывать всю зарплату

Предположим, в семье работают двое, и на покупку жилья каждый месяц можно откладывать целиком зарплату одного из них. Давайте подсчитаем, сколько лет понадобится копить в этом случае.

Откладывая полный среднестатистический оклад, на однушку можно накопить в три раза быстрее:

в Алматы — за 5.9 года;

Шымкенте — 5.4;

Астане — 3.6;

Актау — 1.7.

Казахстанцы покупают жильё в кредит

Для большинства казахстанцев со средним заработком покупка жилья без ипотеки невозможна.

Количество ипотечников в РК растёт: только в этом году банки выдали более 130 тысяч жилищных займов.

Если учитывать, что минимальный первоначальный взнос по ипотечному кредиту сейчас составляет 20 % от стоимости жилья, то можно подсчитать, сколько лет нужно откладывать на него (при условии, что ежемесячно на это будет уходить треть среднего дохода).

Дольше всего копить на первоначалку в Алматы — 3 года 9 месяцев, минимальный срок — в Актау — 1 год и 1 месяц. Средний срок по стране — 2.5 года.

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