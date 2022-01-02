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Сколько малышей появилось на свет в Костанайской области в первые сутки 2022 года

Фото из открытых источников

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Всего 1 января в Казахстане родились 304 малыша: 142 девочкии 163мальчика.

Наибольшее количество родилось в Туркестанской области — 59 младенцев, из которых 28 мальчиков и 31 девочка.

Напомним, 2022 год объявлен Годом детей в Казахстане

В столице 16 новорожденных: 10 мальчиков и 6 девочек.

В Костанайской области за первые сутки нового года родились 25 малышей: 15 мальчиков и 10 девочек. 10 — горожане, 15 — сельские жители.

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1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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