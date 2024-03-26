Сколько получил самый богатый пенсионер в РК, сообщили в ЕНПФ

На 1 марта 2024 года на индивидуальных и условных счетах вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда сформированы пенсионные накопления на сумму 18,5 трлн тенге.

Выплаты в связи с достижением пенсионного возраста составили более 31,1 млрд тенге. Об этом сообщает пресс-служба ЕНПФ.

Также осуществлены выплаты по наследству – 9,2 млрд тенге, выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК – 5,6 млрд тенге, выплаты лицам с инвалидностью – 558 млн тенге, выплаты на погребение – 1,8 млрд тенге. В страховые организации переведено порядка 25,2 млрд тенге.

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Отметим, что сумма средней ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста составила 34 075 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты – 945 752 тенге. Напомним, за этот же период прошлого года средняя сумма ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ составила 32 065 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты – 742 692 тенге.

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (ИПС) в ЕНПФ на 1 марта 2024 г. — 12,4 млн единиц, из них: 11,1 млн — по ОПВ, 659,4 тыс. — по ОППВ, 407,2 тыс. — по ДПВ.

Количество условных пенсионных счетов (УПС) в ЕНПФ на 1 марта 2024 года, на которых учитываются сведения о поступивших ОПВР и иных поступлениях в соответствии с законодательством Республики Казахстан, составило более 3,05 млн единиц.

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