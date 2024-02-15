USD 447.17
EUR 478.47
RUB 4.89
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Сколько потребуют платить за воду? Казахстанцев разделили на категории в…

Сколько потребуют платить за воду? Казахстанцев разделили на категории в зависимости от количества потребленных кубов

Фотография для новостиВ зависимости от количества потребленных кубов воды разделили казахстанцев. Сколько потребуют платить?

pixabay.com

В Казахстане вводят дифференцированный тариф на потребление питьевой воды, сообщил на круглом столе в мажилисе министр водных ресурсов Нуржан Нуржигитов, сообщает informburo.kz

«Механизм вводится для группы потребителей «население» в целях повышения культуры водосбережения и стимулирования потребителей к ресурсосбережению. Соответствующий приказ Миннацэкономики вступил в силу 11 февраля. Внедрение будет зависеть от заявок монополистов в регионах», – рассказал министр.

Читайте также: Казахстанцев обяжут экономить воду: разработан новый Водный кодекс

Потребителей разделят на четыре группы:

  • Потребляющие до 3 кубометров питьевой воды в месяц – утверждается, что это 49% населения. Они будут платить по действующему тарифу.
  • Потребляющие 3-5 кубов в месяц (20% казахстанцев) – для них тариф будет на 20% выше.
  • Потребляющие 5-10 кубометров в месяц (тоже 20%) – им придётся платить уже в полтора раза больше, чем по действующему тарифу.
  • Потребляющие более 10 кубов в месяц (подсчитали, что это 11% казахстанцев) – им уготовили двойной тариф.

«При применении данного подхода дополнительный доход по стране, согласно данным экономического ведомства, составит 13 млрд тенге. Эти деньги монополисты должны будут направлять на реконструкцию сетей и оборудования», – добавил Нуржигитов.

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Растёт количество ВИЧ-инфицированных в Костанайской области