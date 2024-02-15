Сколько потребуют платить за воду? Казахстанцев разделили на категории в зависимости от количества потребленных кубов

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В Казахстане вводят дифференцированный тариф на потребление питьевой воды, сообщил на круглом столе в мажилисе министр водных ресурсов Нуржан Нуржигитов, сообщает informburo.kz
«Механизм вводится для группы потребителей «население» в целях повышения культуры водосбережения и стимулирования потребителей к ресурсосбережению. Соответствующий приказ Миннацэкономики вступил в силу 11 февраля. Внедрение будет зависеть от заявок монополистов в регионах», – рассказал министр.
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Потребителей разделят на четыре группы:
- Потребляющие до 3 кубометров питьевой воды в месяц – утверждается, что это 49% населения. Они будут платить по действующему тарифу.
- Потребляющие 3-5 кубов в месяц (20% казахстанцев) – для них тариф будет на 20% выше.
- Потребляющие 5-10 кубометров в месяц (тоже 20%) – им придётся платить уже в полтора раза больше, чем по действующему тарифу.
- Потребляющие более 10 кубов в месяц (подсчитали, что это 11% казахстанцев) – им уготовили двойной тариф.
«При применении данного подхода дополнительный доход по стране, согласно данным экономического ведомства, составит 13 млрд тенге. Эти деньги монополисты должны будут направлять на реконструкцию сетей и оборудования», – добавил Нуржигитов.