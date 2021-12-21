Сколько стоит главный атрибут Нового года?

Все меньше времени остается до нового года. И по городу активно продают живые сосны и ели. Но в этом году цена на них значительно выше, чем в прошлом. Стоимость искусственных так же увеличилась. О ценах и предпочтениях костанайцев в выборе главного атрибута праздника.

Купить елку к новому году можно почти в любой точке города. Вот, например, по улице Арыстанбекова целяй ряд елей и сосен. Цены в этом году на них, правда, выше, чем в прошлом. Если в 2020 главный атрибут нового года можно было найти за полторы тысячи тенге, то сегодня таких цен уже нет.

«Самые дешевые начинаются, ну примерно вот такого роста от 3000 тыс тенге. А самые большие доходили до 15 тысяч тенге. Ну в зависимости от роста, от пышности. Елки все завезены с России, Челябинской области.Все подорожало, доставка подорожала. И в России ценник подняли. На все цены дорожают, не только на елочки, и на хлеб и на все дорожает», — говорит продавец Аяз Бозбаев.

Можно найти елки и подешевле, но за городом. Тут цены на них начинаются от 2500 и до 9000 тысяч тенге. Также все зависит от высоты, и пышности дерева. Продавцы говорят, что в этом году люди особо не торопятся покупать елки. Хотя, многие костанайцы всё же отдают предпочтение именно живым деревьям.

«Живая елка потому, что она передает особое волшебство, запах, то есть настоящая есть настоящая. Ну в этом году дорого, в прошлом году я брал по 3000 тысячи, в этот раз по 4 я взял. На 1000 тенге подорожала», говорит житель города Руслан.

«Каждый год я беру свежую, зеленую елку. Запах хороший, атмосфера, дети радуются. Свежая. Цены приемлемые, нормальные, я уже купил. Поставил елку»,- говорит еще один житель города Рустем.

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«Естественно буду ставить живую елку. Потому что, живая елка это, во-первых, запах в доме хвои пахнет, настоящая елка. А искусственная — она есть искусственная, ну не живая это елка. А настоящая елка, она намного лучше, намного интереснее. В общем, нравится больше»,-

А вот что касается искуственных елей, то цена на них тоже не маленькая. И тут все зависит от их размера. В среднем ель высотой 180 см будет стоить от 8500 тысяч тенге, а вот деревце выше 2 метров — около 12 тысяч тенге.

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