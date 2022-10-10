Сколько выплатили из фонда жертвам сентябрьских пожаров в Костанайской области, рассказали в фонде

Один миллиард двести десять миллионов тенге. Именно столько средств на сегодняшний день поступило в общественный фонд «Қайырымдылық KZ». Деньги перечисляли неравнодушные жители со всего Казахстана, откликнулись на беду аулиекольцев и депутаты, и бизнесмены и госслужащие.

Средства продолжают поступать до сих пор. В первую очередь, помощь получили те, чьи дома сгорели полностью. Им выделили по одному миллиону тенге.

«Те семьи, чьи дома не сгорели полностью или сгорели только хозпостройки от нашего фонда получили по пятьсот тысяч тенге. Это тоже единовременная материальная помощь лично на карт счета», — сказала соучредитель ОФ «ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ KZ» Гульмира Капенова.

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Что касается дальнейшей помощи — в ней никто не откажет, говорит Гульмира Капенова. В фонд поступают ходатайства, они рассматриваются комиссией и средства выделяются при необходимости. К примеру, когда достроят дома, возможно, закупят и бытовую технику и мебель, если такая помощь будет необходима. К слову, при выплате компенсаций учли и обращения бизнесменов района, которые также пострадали.

«Сейчас уже начали выплачивать предпринимателям. Первая часть предпринимателей — это наши любимые бабушки, у которых мы все выезжали, покупали у них грибочки на трассе, веники для бани. Вот у них сгорели их запасы на зиму, с которых они кормились. Естественно, лес многих кормил в Аулиекольском районе. Мы им выплатили тоже деньги. Там где-то порядка 12,5 миллионов тенге в зависимости от ущерба, который предприниматели понесли — мы выплатили», — отметила Капенова.

Более семи миллионов выплатили людям, которые потеряли в огне скот. Это и КРС, и домашняя птица и мелкий рогатый скот. По словам Гульмиры Капеновой, с каждым человеком отрабатывали индивидуально. Ведь практически ни у кого у сельчан не было документов, которые бы доказали их слова о наличии и количестве животных. Тем не менее по среднерыночной стоимости компенсацию людям дали.

«Допустим, если теленок до года 170-150 тысяч на тот момент стоил у нас в Костанайской области в Аулиекольском районе, то по такой стоимости и оценивали. Также оценивали птицу. На мой взгляд, вот эта трагедия она показала нам на сколько важно быть педантичным в своих документах, в страховании, быть застрахованным от всего. Потому что здесь наша беспечность показала, что у людей не было документов даже на основное приобретение, глобальное приобретение, даже такое как дом», — говорит Гульмира Капенова.

Компенсацию за сгоревшее полностью или частично жилье, а также скот, из средств фонда получили и жители села Люблинка Карасуского района. Кроме того, комиссия распределяющая средства фонда посчитала необходимым оказать помощь и пострадавшим от пожара в Костанае — им выплатили по одному миллиону тенге. Восемь миллионов на приобретение стройматериалов было решено дать многодетной семье, жилье которой пострадало в результате пожара, причиной которого стал взрыв пороха в «Оружейной палате».

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