Сколько зарабатывают бойцы трудовых отрядов «Жасыл ел» в Костанае?

Они приводят город в порядок, занимаются очисткой, озеленением и благоустройством. За свою работу они могут получить от 60 тысяч тенге. Сегодня в отрядах трудятся около 100 человек.

Георгий Гуренко уже второй день трудится в отряде Жасыл ел, молодому человеку сейчас 16 лет. Он рассказывает, что решил приобщиться к работам по благоустройству города по собственному желанию. По его словам, работы они выполняют не тяжелые, он планирует отработать весь сезон, то есть все лето.

«Мы трудимся на благо страны и города. Очищаем улицы от мусора, облагораживаем улицы. И за это неплохая зарплата, я считаю, что это весьма не плохая возможность заработать подростку летом, и помочь городу быть чуть чище»,- говорит боец отряда «Жасыл ел» Георгий Гуренко.

А вот Арлан Жаугашты работает в отряде вместе со своими одноклассниками. Он рассказал, что вопросы экологии для них очень важны, и в первую очередь они пришли сюда очистить город и за новыми знакомствами, а уже потом из-за зарплаты. Сейчас Арлан белит деревья и параллельно убирает мусор.

«Моя цель — озеленить город Костанай. Я помогаю природе. На данный момент, я уже работаю 4 день. Мы с моей командой прошлись километра два, очищали скошенную траву, также деревья. Здесь очень много ровесников, я пришел сюда со своими друзьями, но также нашел новые знакомства»,- рассказывает боец отряда Арлан Жаугашты.

Эти ребята прикреплены за подрядной организацией «Абз плюс», сейчас их 20 человек. Каждый день у них новая территория для благоустройства. По словам заместителя директора подрядной организации, назвать работы, которые выполняют ребята, легкими нельзя. Но бойцы не жалуются, и выполняют все оперативно. Ребятам выдали перчатки, жилеты, ознакомили с техникой безопасности, и закрепили ответственного.

«Ребята очень трудолюбивые. С полуслова понимают и выполняют все виды работ, которые мы даем им. Они занимаются побелкой деревьев, пристволовой обработкой деревьев, обрезкой поросли, сбор травы, сбор мусора. На таких участках работают, где очень мало движения»,- отметил заместитель директора ТОО «АБЗ плюс» Самат Омаров.

Для несовершеннолетних бойцов трудовой день составляет четыре часа, для совершеннолетних – восемь. От работодателя зависит перечень работы и оплата, она в этом году начинается от 60 тысяч тенге. Сейчас на улицах города работает около 100 бойцов Жасыл ел, все они закреплены за определенными подрядными организациями, их в городе 6.

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