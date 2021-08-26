Скользящее расписание, линейка 1 сентября, вход по Ashyq — ответы на вопросы от управления образования

Объекты образования области готовы к штатному режиму. Одно из главных требований — это соблюдение всех санитарно — эпидемиологических норм: масочный режим, термометрия при входе в школу, и по возможности отдельная рассадка учеников за партами.

До нового учебного года остается несколько дней, начнется он в штатном режиме но с соблюдением всех санитарных норм. Для учеников будет действовать система «один класс — один кабинет», то есть уроки будут проводиться в одном кабинете с проветриванием и дезинфекцией. А также для минимизации контактов среди учащихся, перемены для классов будут в разное время.

«В школах предусмотрено скользящее расписание разное время начало смен, разное время для перемен, чтобы минимизировать контакты учащихся, продолжительность уроков — 45 минут. В школах действует масочный режим, предусмотрены и выделены 105 миллионов на средства дезинфекции, будут проводиться дезинфекция, влажная уборка, проветривания,утренняя термометрия»,- говорит пресс — секретарь управления образования акимата Костанайской области Анна Лазарева.

Еще одно из нововведений — это система Ашык в объектах образования, в школе сканировать QR- код на входе необходимо будет только сотрудникам и преподавателям. А если в классе выявит заболевшего ковид-19, то этот класс временно будет переведен на дистанционный формат обучения.

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«Приложение Ашык будет действовать во всех учебных заведениях области это и детские сады и школы и колледжи. Но действует она для совершеннолетних людей, то есть это не касается учеников, по ашыку будут входить преподаватели, сотрудники данных организаций, при неопределенной необходимости может быть и родители. Совершеннолетние учащиеся колледжей. Учащимся эта система не нужна»,- отмечает Анна Лазарева.

А вот что касается торжественной линейки 1 сентября, то она будет только для первоклассников. Как отмечают в управлении образования, проходить она будет на свежем воздухе, родители прийти могут, но не больше одного человека.

«1-го сентября пройдет праздничные линейки для первоклассников, им будут вручаться Әліппе или Букварь в зависимости от языка обучения, линейка пройдет под знаком 30-летия независимости, и 180-летия нашего земляка, великого просветителя Ибрая Алтынсарина. Для учащихся 2 -11 классов будут организованы классные часы»,- сообщила Лазарева.

В этом году в школу учащиеся могут ходить в одежде делового и классического стиля, но в случаях требования строгой формы учебного заведения, родители могут обратиться в отдел образования по месту жительства с указанием на неправомерные требования. Анна Лазарева отмечает, что объекты образования области полностью готовы к работе в штатном режиме.

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