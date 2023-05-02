Скончался модельер Валентин Юдашкин

Скончался советский и российский художник-модельер Валентин Юдашкин.

Об этом сообщила его супруга, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Первый канал.

Валентину Юдашкину было 59 лет. В последние годы он боролся с тяжелой болезнью.

Валентин Юдашкин родился 14 октября 1963 года в селе Баковка в Московской области. Народный художник России (2005), заслуженный деятель искусств России (1999), академик Российской академии художеств (2012).

Напомним, 30 апреля на 86-м году жизни скончался известный советский и российский модельер Вячеслав Зайцев. Модельера сначала доставили в больницу в Щелково с внутренним кровотечением.

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