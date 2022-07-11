Служба 112 предупредила жителей Костанайской области

Фото из открытых источников
Сегодня служба 112 распространила сообщение для жителей Костанайской области.
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Ночью на севере, днем на юге области дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14, днем на юге области 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 17-22, днем 31-36 тепла.
Прогноз на три дня
В Костанае ожидается переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью 18-20, днем 31-33 тепла.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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