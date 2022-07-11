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Служба 112 предупредила жителей Костанайской области

Фото из открытых источников

Сегодня служба 112 распространила сообщение для жителей Костанайской области. 

Ночью на севере, днем на юге области дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14, днем на юге области 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 17-22, днем 31-36 тепла.

Прогноз на три дня

В Костанае ожидается переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 18-20, днем 31-33 тепла.

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