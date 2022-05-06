Служба 112 распространила сообщение для жителей Костанайской области

Штормовое предупреждение распространили синоптики Казгидромета.

6 мая в Костанайской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на большей части области 15-20, порывы 25 м/с.

В Костанае 6 мая ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с.

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