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Служба 112 распространила сообщение для жителей Костанайской области

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Штормовое предупреждение распространили синоптики Казгидромета. 

6 мая в Костанайской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на большей части области 15-20, порывы 25 м/с.

В Костанае 6 мая ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с.

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