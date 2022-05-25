Служба 112 распространила сообщение для жителей Костанайской области.
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Ночью 26 мая на западе, днем на большей части области дождь, в центре и северо-востоке области сильный дождь. В северной половине области гроза, град, шквал. На юге, юго-востоке области пыльная буря. Ветер северо-западный ночью 9-14, на западе области 15-20 м/с, днем 15-20, на востоке, юге области порывы 23-28 м/с.
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Температура воздуха ночью 10-15, на юге области 18, днем 15-20, на востоке, юге области 25-30 тепла.
В Костанае будет облачно, утром и днем дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 17-19 тепла.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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