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Служба 112 распространила сообщение для жителей Костанайской области

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Служба 112 распространила сообщение для жителей Костанайской области. 

Ночью 26 мая на западе, днем на большей части области дождь, в центре и северо-востоке области сильный дождь. В северной половине области гроза, град, шквал. На юге, юго-востоке области пыльная буря. Ветер северо-западный ночью 9-14, на западе области 15-20 м/с, днем 15-20, на востоке, юге области порывы 23-28 м/с.

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Температура воздуха ночью 10-15, на юге области 18, днем 15-20, на востоке, юге области 25-30 тепла.

В Костанае будет облачно, утром и днем дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 17-19 тепла.

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