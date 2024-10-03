Накануне в Костанайской области были замечены так называемые подражатели животных. На видео одна маленькая девочка выгуливают другую несовершеннолетнюю словно на поводке.

В комментариях это вызвало волну негатива и насмешек. Эту ситуацию прокомментировала руководитель регионального учебно-методического центра психологической поддержки управления образования акимата Костанайской области Елена Петренко.

«Работала служба психологов. Провели беседы. Девочки оказывается увидели в интернете, решили попробовать как это, что это, вот буквально прошли немного и их сфотографировали, на этом их квадроберство закончилось. Я думаю, что это, действительно, вот то, что льется изо всех утюгов, как говорится. Вот ребенок открыл, ну, а что бы не попробовать», — отметила руководитель регионального учебно-методического центра психологической поддержки управления образования акимата Костанайской области Елена Петренко.

Напомним, новый тренд уже несколько месяцев вирусится на просторах соцсетей. В разных точках мира дети и подростки переодеваются в животных и ведут себя примерно также. Кто-то, надев маску кота, ходит на четвереньках, а кто-то, изображая собаку, пытается вилять накладным хвостом.

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