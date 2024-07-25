Служба спасения предупредила жителей Костанайской области

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Штормовое предупреждение объявлено в Костанае и области.
В Костанайской области 26 июля ожидается дождь, гроза, на западе, севере области сильный дождь, град, шквал.
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Ветер восточный, юго-восточный 9-14, на западе, севере, востоке области порывы 15-20, временами 25 м/с.
Температура воздуха ночью 15-20, днем 18-23, на юге области 27 тепла.
В Костанае будет облачно, ночью и утром дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный 9-14,
порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 15-17, днем 20-22 тепла.