Смещается очередной циклон. Прогноз погоды на 14-16 июня

alau.kz
Прогноз погоды предоставили синоптики Казгидромета.
Наконец-то во все регионы Казахстана пришло лето.
Очередной антициклон с запада начнет смещаться на территорию нашей страны.
Однако, подпитываться он будет южными потоками, принося с собой по-настоящему летнюю погоду.
В отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами, но сохранятся довольные высокие температуры воздуха.
И даже жители северных регионов насладятся теплыми днями.
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3463 - в Костанайской области
Tags: Алау Казахстан Костанайская область РТН
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