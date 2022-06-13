Смещается очередной циклон. Прогноз погоды на 14-16 июня

Прогноз погоды предоставили синоптики Казгидромета.

Наконец-то во все регионы Казахстана пришло лето.

Очередной антициклон с запада начнет смещаться на территорию нашей страны.

Однако, подпитываться он будет южными потоками, принося с собой по-настоящему летнюю погоду.

В отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами, но сохранятся довольные высокие температуры воздуха.

И даже жители северных регионов насладятся теплыми днями.

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