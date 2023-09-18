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Снег и морозы. Синоптики озвучили прогноз погоды

pixabay.com

В ближайшие дни неустойчивый характер погоды сохраняется на большей части республики. Об этом сообщает пресс-службе «Казгидромета». 

Пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, градом, в горных районах юго-востока страны прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.

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20-21 сентября отрог Западного антициклона принесет ясную погоду без осадков на запад и северо-запад Казахстана.

На западе, севере и в центре страны в ночные и утренние часы прогнозируется туман.

  • в западных областях республики температура воздуха ночью 5-18, днем повышение от 18-28 до 20-31 тепла
  • на северо-западе, севере страны понижение ночью до 3-11, на поверхности почвы заморозки 1 градус, днем повышение до 13-25 тепла
  • в центре понижение ночью до 2-10, днем основной фон 13-21 тепла
  • на востоке основной фон ночью 3-11, днем понижение до 10-18 тепла
  • на юге, юго-востоке понижение ночью до 8-13, в горных районах 2 мороза-3 тепла, днем понижение до 15-25, в горных районах 5-10 тепла.
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