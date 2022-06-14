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Снижение пенсионного возраста для женщин: хватит ли на это бюджета?

фото Тенгриньюс.кз

В кулуарах правительства у главы Минфина Ерулана Жамаубаева спросили, достаточно ли возможностей бюджета для того, чтобы отправлять женщин на пенсию в 58 лет, передает zakon.kz.

«Этот вопрос относится к Министерству труда и соцзащиты. Мы этот вопрос еще не обсуждали в правительстве. Вы знаете, что мы направляем половину бюджета на социальную сферу. Если будет нужно, то вырастет более, чем на половину бюджета», — сказал Ерулан Жамаубаев.

Ранее сенатор Дана Нуржигит предложила снизить пенсионный возраст для женщин до 58 лет. Об этом уже высказывались и в правительстве.

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С 1 января 2022 года в Казахстане увеличили возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет и шести месяцев.

Повышать пенсионный возраст для женщин начали с 2018 года. Так, к 2027 году он должен достичь 63 лет, как и у мужчин.

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