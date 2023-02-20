Снос домов в РК. Сколько домов исчезнет в Костанайской области?

В Казахстане свыше 3,7 тыс. аварийных и ветхих домов, которые подлежат сносу до 2029 года.

В министерстве индустрии и инфраструктурного развития рассказали LS, где они находятся.

По информации ведомства, из 54,7 тыс. многоэтажных жилых домов аварийными являются 752 здания, а ветхими – свыше 3 тыс. зданий.

Больше всего аварийных строений наблюдается в Астане (208 единиц), а ветхих – в Алматы (1,2 тыс. единиц). Причем в юго-восточном мегаполисе вообще не числится аварийных домов, но только там количество ветхих зданий превышает 1 тыс. Однако стоит обратить внимание на то, что в Алматы многоэтажек построено более 8 тыс., в то время как в Астане – 3,1 тыс.

В МИИР отметили, что финансирование проектов реновации жилищного фонда осуществляется за счет местного бюджета и иных источников: привлечение частных инвестиций, в том числе через механизмы ГЧП, займы банков, привлечение денег субъектов квазигоссектора.

«Объем финансирования на 2023 год будет определен после утверждения регионами Дорожной карты на текущий год», – добавили в ведомстве.

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