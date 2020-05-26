Снова без воды. В «Костанай-Су» прокомментировали отключение холодной воды

Пресс-секретарь ГКП «Костанай-Су» Данна Сисенгалиева сообщила alau.kz, что в 26 мая в 12:32 часов в связи с отключением напряжения на вводе водоочистных сооружений, произошло отключение насосной станции падающей водоснабжение на весь город

«Данная ситуация произошла по вине энергопередающих организаций. В 13:00 часов насосная станция водоочистных сооружений возобновила подачу водоснабжения в город. ГКП «Костанай-Су» производит плавное поднятие давления во избежании гидроударов в водоразборной сети. В течении 3 часов водоснабжение полностью будет восстановлено. ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства»,- сказала Данна Сисенгалиева.

Напомним, накануне в редакцию Алау поступали жалобы на проблемы с водой. Люди в разных районах Костаная сетовали на плохой напор и мутную холодную воду.

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