Со стороны Петропавловска закрыли границу России с Казахстаном – СМИ

Фото: Orda.kz
По информации, мужчин призывного возраста перестала выпускать на территорию Казахстана российская сторона, передает inbusiness.kz со ссылкой на Orda.kz.
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По словам таксистов и источников, мужчин призывного возраста перестала пропускать через границу российская сторона.
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По неподтвержденной информации, на границе со стороны РФ ждут всех, кто не смог проехать. Их сразу отвезут на автобусах в военкоматы.
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При этом ранее сообщалось, что Россия собирается закрыть границы для призывников, но только с 28 сентября.
Накануне стало известно, что всех перешедших границу встречают в Уральске. Кормят и даже ищут ночлег. К примеру, оставшиеся в Уральске без ночлега россияне могут переночевать в кинотеатре. Туда их пригласила директор заведения.
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