Со стороны Петропавловска закрыли границу России с Казахстаном – СМИ

По информации, мужчин призывного возраста перестала выпускать на территорию Казахстана российская сторона, передает inbusiness.kz со ссылкой на Orda.kz.

По словам таксистов и источников, мужчин призывного возраста перестала пропускать через границу российская сторона.

Читайте также: Что известно о ситуации с закрытием границ Казахстана и России

По неподтвержденной информации, на границе со стороны РФ ждут всех, кто не смог проехать. Их сразу отвезут на автобусах в военкоматы.

Читайте также: Чтобы получить разрешение на постоянное проживание в РК, иностранцам нужно будет иметь загранпаспорт

При этом ранее сообщалось, что Россия собирается закрыть границы для призывников, но только с 28 сентября.

Накануне стало известно, что всех перешедших границу встречают в Уральске. Кормят и даже ищут ночлег. К примеру, оставшиеся в Уральске без ночлега россияне могут переночевать в кинотеатре. Туда их пригласила директор заведения.