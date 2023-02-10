Собака напала на контролёра коммунального предприятия в Костанайской области

В январе был вопиющий случай.

Сотрудницу КГП «Житикаракоммунэнерго», которая пришла к абоненту для снятия показаний счетчика, покусала собака. И покусала сильно. Женщине ампутировали правую ушную раковину. Насколько известно, сейчас по данному факту ведёт расследование Костанайская инспекция по труду, сообщает chrysotile.kz

За первый месяц этого года было зарегистрировано 12 случаев укуса людей животными. Пять человек покусали бездомные собаки. А семь человек были покусаны известным животными, по которым были направлены уведомления в КГП «Ветеринарная станция». Результаты ветнаблюдения, как сказали в этой организации, показали, что животные клинически здоровы. Но всё же, по показаниям врача, пострадавшим от укуса была назначена лечебно-профилактическая иммунизация против бешенства антирабической вакциной – Спеда. Среди пострадавших есть беременная женщина, однако применение вакцины в таком положении противопоказано.

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В 2022 году зарегистрировано 122 случая укусов. 66 нападений совершено бродячими собаками, а по остальным случаям известно, чьи собаки напали на людей. Привит был 121 человек. Один пострадавший отказался от вакцинации.

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