Собиралась развестись. Дело об убийстве девушки начал рассматривать костанайский суд

Уголовное дело о нашумевшем преступлении рассматривается в уголовном спецсуде Костанайской области. 21-летнюю девушку убил муж, с которым она собиралась развестись, после чего мужчина попытался спрятать тело.
Преступление было совершено в канун женского праздника в этом году. А известно о нем стало на отчетной встрече начальника полиции Костанайской области Бекета Аймагамбетова. Тогда генерал рассказал, что 7 марта в отдел полиции Аулиекольского района поступило сообщение от родственников о том, что днем ранее 21-летняя жительница села Тимофеевка пропала, и не выходит на связь.
В этот день она должна была уехать в село Лаврентьевка к своим родственникам, но так и не добралась к ним. К розыску были подключены сотрудники районного отдела полиции и ДП Костанайской области.
Подозрения пали на мужа безвести пропавшей девушки. Было возбуждено уголовное дело, в ходе следствия выяснилось, что 36- летний мужчина, с которым она собиралась разводиться, при выяснении отношений, задушил ее шарфом, а затем вывез тело на край поселка. Своей матери мужчина сказал, что жена собрала вещи и уехала. Тело обнаружили 8 марта.
Подозреваемый был арестован.
Сейчас дело находится на стадии судебного следствия.
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