USD 425.61
EUR 501.88
RUB 5.74
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Собиралась развестись. Дело об убийстве девушки начал рассматривать костанайский суд

Собиралась развестись. Дело об убийстве девушки начал рассматривать костанайский суд

Уголовное дело о нашумевшем преступлении рассматривается в уголовном спецсуде Костанайской области. 21-летнюю девушку убил муж, с которым она собиралась развестись, после чего мужчина попытался спрятать тело.

Преступление было совершено в канун женского праздника в этом году. А известно о нем стало на отчетной встрече начальника полиции Костанайской области Бекета Аймагамбетова. Тогда генерал рассказал, что 7 марта в отдел полиции Аулиекольского района поступило сообщение от родственников о том, что днем ранее 21-летняя жительница села Тимофеевка пропала, и не выходит на связь.

В этот день она должна была уехать в село Лаврентьевка к своим родственникам, но так и не добралась к ним. К розыску были подключены сотрудники районного отдела полиции и ДП Костанайской области.

Подозрения пали на мужа безвести пропавшей девушки. Было возбуждено уголовное дело, в ходе следствия выяснилось, что 36- летний мужчина, с которым она собиралась разводиться, при выяснении отношений, задушил ее шарфом, а затем вывез тело на край поселка. Своей матери мужчина сказал, что жена собрала вещи и уехала. Тело обнаружили 8 марта.

Подозреваемый был арестован.

Сейчас дело находится на стадии судебного следствия.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Двойную скидку для казахстанцев запустил KMF
Следующая новость

За сотню. Оперштаб обновил данные по заболевшим коронавирусом в Костанайской области