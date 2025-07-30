Столичным департаментом АФМ расследуется факт мошенничества в отношении супругов, которые развернули активную рекламную кампанию по сбору средств на лечение сына.

По версии следствия, видеоролики с участием ребенка, эмоциональные посты и агрессивная таргетированная реклама через Instagram и Facebook затронули чувства десятков тысяч казахстанцев. Пользуясь доверием и чувством сострадания граждан, супруги собрали пожертвования на сумму свыше 1,3 млрд тенге. При этом, на лечение ребенка потрачено лишь 6,4 млн тенге. Остальные средства использованы на их личные нужды.

Приобретено движимое и недвижимое имущество 3 квартиры в столице, земельный участок, 5 автомашин. Кроме того, часть средств потрачена на ставки в букмекерской конторе.

Для систематического получения пожертвований треть от поступивших средств (свыше 481 млн тенге) супруги направили на продвижение страницы в социальных сетях, используя таргетированную рекламу Meta Ads. Это позволило значительно расширить аудиторию и увеличить объемы финансовой помощи.

Подозреваемые использовали различные поводы, включая проведение операции в клинике LIV Hospital в Турции стоимостью 84 млн тенге. Несмотря на то, что необходимая сумма была собрана, операция зарубежом не состоялась.

Более того, для убедительности супругами в Instagram опубликованы видеоролики в аэропорту с инсценировкой вылета, а также размещен пост о том, что операция якобы прошла успешно.

Узнав о начале досудебного расследования, с целью сокрытия от возможной конфискации они переоформили земельный участок на третье лицо. Однако следствием доказана фиктивность данной сделки.

С санкции суда на все имущество, приобретенное на преступные доходы, наложен арест.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В соответствии с пп. 1 п.3 ст. 77 Конституции РК и ч.1 ст.19 Уголовно-процессуального кодекса РК лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

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