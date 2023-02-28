Соцсети пестрят видео и фото стай бродячих животных в Костанайской области

На стаи бродячих животных костанайцы жалуются регулярно. Тем временем процедуры по определению подрядчиков проводятся до сих пор.

В минувшую пятницу в редакцию новостей обратилась жительница Костаная.

Однако этот случай не единичный. Соцсети пестрят видео и фото стай бродячих животных, причем жалуются люди из разных районов города.

Причиной появления бесчисленного количества собак стал новый закон, запрещающий отстрел животных.

Теперь их предлагается отлавливать, вакцинировать, чипировать и стерилизовать. Причем на каждый из видов работ предусматривается отдельный поставщик услуг.

«Четыре программы выходят, ладно если бы здесь выходили победители с нашей Костанайской области. Выходят с Алматы, выходят с Шымкента и потом управлению ветеринарии приходится искать этих поставщиков, чтобы с ними работать. Чтобы они приехали и исполнили функции, которые взяли на себя», — сообщил руководитель управления ветеринарии акимата Костанайской области Ахат Шектыбаев.

Управление ветеринарии разработало свои предложения по совершенствованию и изменению действующих правил и направило их в различные компетентные по этому вопросу ведомства. Но пересмотрят ли существующие требования, неизвестно. На сегодня конкурсные процедуры продолжаются. Лот на стерилизацию планируют закрыть лишь третьего марта. В случае же нападения людям предлагают обращаться в Айкомек.

«Они обратились в Айкомек, Айкомек зарегистрировал обращение или звонок и соответственно они об этом извещают представителей ТОО. В экстренных случаях мы не сидим сложа, еще раз повторюсь, руки. Мы совместно с местными участковыми инспекторами, наши сотрудники ветстанции выезжают, соответственно с зооволонтерами, зоозащитниками, совместно эту работу проводят», — сказал Ахат Шектыбаев.

Когда по новым правилам заработают в полную силу, тоже пока непонятно. В семи районах области пункты временного содержания так и не построены до сих пор. А значит и заниматься отловом там не могут. Управление ветеринарии говорит о договоренности с зоозащитниками, но те не готовы принять животных со всей области. Потому как мест в приютах на такое количество животных нет.

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