Сообщение о дефиците и отключении электроэнергии распространяют жители Костанайской области

На номер редакции alau.kz 8-707-558-35-13 поступают сообщения, в котором прикреплён документ касательно ограничений потребления электрической энергии. Люди спрашивают «Правда или нет?»

Информацию по этому поводу дали в управлении энергетики и ЖКХ Костанайской области.

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«Согласно письма министерства энергетики РК системному оператору АО «KEGOC» даны указания о недопущении ограничения электроэнергии населению при возникновении дефицита генерирующих мощностей в Единой энергосистеме РК, в первую очередь затрагиваются категории промышленных потребителей, а население в последнюю очередь. Об этом сообщает управление энергетики и ЖКХ Костанайской области. На сегодня в ЕЭС РК отсутствует дефицит электроэнергии. Сообщаем, что данная рассылка не соответствует действительности. Оповещение по запланированным техническим работам требующих отключения электросетей подаются населению заблаговременно и от официальных источников энергопредприятий. Исходя из вышеизложенного, данные ограничения электроэнергии не коснуться южного региона Костанайской области», — говорится в сообщении.