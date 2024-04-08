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Сообщение о вспышке кишечных инфекций в связи с паводками прокомментировали в Минздраве РК

Фотография для новости Рассылку о вспышке кишечных инфекций в связи с паводками прокомментировали в Минздраве РК

pixabay.com

В последние дни в мессенджерах и социальных сетях стали появляться фейковые сообщения в аудио и видеоформате об угрозе вспышек инфекционных заболеваний на затопленных территориях, недостаточном  контроле со стороны эпидемиологической службы, сообщает пресс-служба Минздрава РК.

В частности, распространяется ложная информация по случаям заражения питьевой воды кишечными инфекциями, что не соответствует действительности.

В связи с паводковой ситуацией   работа санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) переведена на усиленный режим.

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Эпидемиологическая ситуация по инфекционной заболеваемости стабильная, показатель регистрации инфекционной заболеваемости по нозологиям, специфичным для паводкового периода не превышает среднереспубликанский показатель прошлых лет (2022-2023 годы).

На всех объектах в целях профилактики инфекционных заболеваний органами СЭС усилен контроль за питьевым водоснабжением.

Убедительно просим не доверять сомнительным источникам, непроверенным рекомендациям от неизвестных лиц. За достоверной информацией  по эпидемиологической ситуации просим обращаться к официальным источникам, в Министерство здравоохранения, Комитет санитарно-эпидемиологического контроля, Управления здравоохранения на местах.

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