USD 462.65
EUR 492.86
RUB 6.43
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Сообщение от службы 112 для жителей Костанайской области

Сообщение от службы 112 для жителей Костанайской области

Служба 112 разослала сообщение для жителей Костанайской области. 

Траасы «Жезказган-Петропавловск» (252-340), «Екатеринбург-Алматы» (418-540), «Костанай-Аулиеколь-Сурган» (7-232), «Мамлютка-Костана» (250-406) — закрыты.

Сильная метель.

Читайте также: Метели и колебания температуры. Прогноз на 5-7 января

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Кто и сколько будет платить за ОСМС в 2023 году?