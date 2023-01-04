Сообщение от службы 112 для жителей Костанайской области

Служба 112 разослала сообщение для жителей Костанайской области.
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Траасы «Жезказган-Петропавловск» (252-340), «Екатеринбург-Алматы» (418-540), «Костанай-Аулиеколь-Сурган» (7-232), «Мамлютка-Костана» (250-406) — закрыты.
Сильная метель.
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