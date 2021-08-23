Сообщения с предупреждением рассылает ДЧС Костанайской области

Днем на большей части Костанайской области сохраняется сильная жара.

Жители Костанайской области получают сообщения с предупреждением о сильной жаре в 37 градусов.

На юге Костанайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Читайте также: Прогноз на 24-26 августа от синоптиков Казгидромета

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.