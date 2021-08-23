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Сообщения с предупреждением рассылает ДЧС Костанайской области

krainaz.org

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Днем на большей части Костанайской области сохраняется сильная жара.

Жители Костанайской области получают сообщения с предупреждением о сильной жаре в 37 градусов.

На юге Костанайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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