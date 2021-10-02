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Состоялось заседание оперштаба Костанайской области

alau.kz

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Аким Костанайской области ровел очередное заседание оперативного штаба по недопущению распространения КВИ. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте главы региона. 

В ходе заседания штаба заслушаны акимов Беимбета Майлина и Джангельдинского районов. Вместе с тем, рассмотрели работу мониторинговых групп. Мониторинговыми группами с 1 сентября проведено 1 315 рейдовых мероприятий, выявлено 77 нарушений карантинных мер. В настоящее время загруженность инфекционных коек составляет 37,4%, на лечении находятся 664 человек.
Вакцинацию первым компонентом прошли 317 730 человек, что касается второго компонента, то его получили 287 433 человек. В настоящие время для участия в проекте «Ashyq» подано 5052 заявок.

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Как известно, согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК № 44 от 24 сентября 2021 года, разрешается для сотрудников и посетителей, с «безопасным» «зеленым» статусом по проекту «Ashyq»:

— проведение торжественных, памятных, семейных мероприятий (банкеты, свадьбы, юбилеи) при наполняемости до 50%, в красной зоне до 50 человек, в желтой до 70, в зеленой до 100 человек.
— проведение «жума-намаза» в закрытых помещениях при наполняемости до 20% в красной, до 30% в желтой и до 50% в зеленой зонах.

По итогам заседания поручил акимам городов и районов усилить работу мониторинговых групп по соблюдению карантинных мер.

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