Сотни авто на трассах. Дорожники и полиция обратились к казахстанцам

За две недели нового года на трассах страны полицейские спасли более 400 человек С начала года более 14 тысяч автомашин сопроводили полицейские на автодорогах, из снежных заносов вытащили 109 автомобилей, спасли 412 человек, застрявших на закрытых трассах, в том числе 53 детей.

Часто на дорогах в непогоду оказываются иностранные граждане, которые едут по нашей стране транзитом в рейсовых автобусах. При поломке транспорта они могут надеяться на помощь только полицейских и спасателей. 14 января во время патрулирования трассы республиканского значения Самара-Шымкент сотрудники роты патрульной полиции на территории Хромтауского района Актюбинской области увидели пассажирский автобус, вышедший из строя. Выяснилось, что в автобусе 24 пассажиров – граждан Узбекистана – ехали из Москвы в Узбекистан.

Полицейские вывезли всех в ближайший кемпинг. Среди эвакуированных никто в медицинской помощи не нуждался. Как правило, иностранных граждан, вывезенных с трасс, размещают в ближайших пунктах обогрева. Там они находятся до устранения поломки и открытия дорог, чтобы продолжить свой путь.

Стражи порядка убедительно просят казахстанцев и гостей страны соблюдать установленную скорость движения, интервал и дистанцию, также внимательно следить за уведомлениями экстренных служб об ограничении движения и стараться не выезжать за пределы населенных пунктов в непогоду.

В Казахстане дорожные службы помогают водителям выбраться с заснеженных трасс, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщил главный менеджер департамента эксплуатации АО «НК «КазАвтоЖол» Серик Мырзагалиев, в связи с ухудшением погодных условий, выраженной метелью и отсутствием видимости на текущий час введено ограничение движения на 22 участках автодорог республиканского значения в семи областях.

Он обратился к казахстанским автовладельцам с просьбой не планировать дальние поездки до момента улучшения погодных условий.

В АО «КазАвтоЖол» функционирует круглосуточный контакт-центр по короткому номеру: 1403.

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