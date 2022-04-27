Отравление студентов. Сотрудники рудненской столовой были заражены стафилококком

Итоги расследования сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области.

В период с 20 по 21 апреля зарегистрирована групповая заболеваемость пищевой токсикоинфекции среди студентов Рудненского горно-технологический колледжа управления образования акимата Костанайской области. Всего было госпитализировано в инфекционное отделение 14 человек.

По данному факту специалистами департамента и территориального управления санитарно-эпидемиологического контроля в рамках возбужденного уголовного дела проведена внеплановая проверка столовой колледжа арендуемой субъектом предпринимательства. В ходе эпидемиологического расследования установлено, что у заболевших отмечались симптомы в виде тошноты, рвоты, жидкого стула, которые они и связывают с питанием в столовой колледжа.

26 апреля все студенты выписаны из больницы в удовлетворительном состоянии и находятся под медицинским наблюдением.

По результатам лабораторных исследований выявлено носительство патогенного стафилококка у троих сотрудников столовой, все пробы готовой продукции не соответствовали по микробиологическим показателям.

У госпитализированных студентов в анализах был выделен патогенный стафилококк. Возможным источником инфекции мог стать персонал пищеблока.

В ходе проверки выявлены нарушения санитарных правил: использование пищевых продуктов без документов подтверждающих их качество и безопасность, нарушение условий хранения и технологии приготовления блюд.

Специалистами проведены профилактические и противоэпидемические мероприятия в очаге.

По итогам проверки будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

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